Мнения: стоит ли ехать в Египет в июле

Египет – страна с тропическим климатом, здесь можно отдыхать круглый год. Именно это привлекает сюда тысячи туристов. Летние месяцы, особенно июль, считаются не лучшим сезоном для поездки, во многом из-за высокой температуры воздуха, колеблющейся примерно около 40℃ и выше. Однако отказываться от отдыха в Египте в июле не стоит. А если есть возможность поехать, то отметим несколько важных моментов, о которых нужно знать перед отъездом. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Изнуряющая жара, начавшаяся в июне, продолжается и в июле. Воздух и вода прогреваются настолько, что ночью температура немного падает. Это может повлиять на выбор Египта в качестве места отдыха. Тем не менее, июль – прекрасное время для пляжного отдыха, морских экскурсий и спокойного отдыха в отеле. Экскурсионные мероприятия лучше отложить или подобрать менее знойный день. Особое внимание в этот период следует уделять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Сезон фруктов начинается в июле. И без того заполненные бананами, арбузами, дынями, виноградом, персиками и абрикосами прилавки разбавляются экзотикой – вкусной гуавой, сладким инжиром, ароматным манго и сочной опунцией.

Однако даже легкий ветерок в июле не приносит облегчения, потому что он очень теплый. По вечерам жизнь на курортах оживает, начинается пора ночных прогулок, потому что жара становится хоть немного легче. Днем на прогулки лучше надевать легкую закрытую одежду, а на открытые участки наносить солнцезащитный крем.

Вода в море прогрета настолько, что вылезать из нее не хочется. Июль подходит для занятий водными видами спорта. Популярны морские прогулки на острова, рыбалка, снорклинг и дайвинг. Отдыхающие много времени проводят на пляже и у бассейна, поэтому не забывайте о мерах предосторожности. Загорать лучше утром или вечером, а днем прятаться от прямых солнечных лучей под зонтами и навесами. Используйте солнцезащитные средства с высоким фактором. Защищайте голову на прогулках кепкой или бейсболкой, носите солнцезащитные очки.

Дождей в июле не бывает, а небо безоблачное и ясное.

Ветры не сильные и приносят прохладу, но только по вечерам. Днем они практически незаметны. Неудобства может доставлять сухой и изматывающий ветер, дующий из пустыни, который приносит больше тепла.

Световой день в июле длинный, и темнеть начинает около семи часов.

Туристы делятся разными мнениями:

"Я езжу в Египет всегда летом, потому что люблю жару. Можно валяться в море и в бассейне целыми днями. Это же идеальный отдых! И тут все же немного легче летом, чем в ОАЭ. Я за Шарм-эль-Шейх, в Хургаду не стала бы ездить летом. На экскурсии правда ездить я бы стала с опаской или выбирала те, которые не слишком энергозатратные, потому что в жару бывает сложно";

"Может ехать отдыхать в Египет в июле только если легко переносите жару, не имеете каких-нибудь сердечных болячек или проблем с давлением и лишним весом. Тогда в целом сможете классно отдохнуть, поваляться на пляже, съездить на морскую прогулку...".

Преимущества отдыха в Египте в июле

Поток отдыхающих уменьшается из-за высокого сезона, в том числе меньше людей на пляже и у достопримечательностей.

Недорогие цены на туры, перелеты, проживание и экскурсии.

Хорошее время для пляжного отдыха.

Это прекрасное время для дайвинга, снорклинга.

Можно пойти с детьми.

Световой день длинный.

Фруктов много, они дешевые.

Минусы отдыха в Египте в июле

Воздух очень теплый, на солнце становится невыносимо.

Поездки на экскурсии к пирамидам и в пустыню стоит отложить из-за сильной жары.

Не лучшее время для тех, кто не переносит жару.

Куда лучше поехать в Египет в июле и советы по выбору места для отдыха: