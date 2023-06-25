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Цены на билеты за границу пришли в норму после резкого скачка

После резкого скачка цен 24 июня стоимость авиабилетов из России нормализовалась. Об этом сообщает РИА Новости.

Цены на билеты за границу пришли в норму после резкого скачка
© unsplash.com

Как заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), на данный момент тарифы на авиабилеты по заграничным направлениям такие же, как были до подъема цен 24 июня.

Также в АТОР отметили, что российским путешественникам стали доступны и "экстремально низкие" тарифы с вылетом 25 и 26 июня.

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Ранее стало известно, что цены на авиабилеты из России 24 июня взлетели в несколько раз. Стоимость рейсов в Стамбул достигла 35 тысяч рублей, в Ереван - 151 тысячи рублей, в Алматы - 48 тысяч рублей.

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