Цены на билеты за границу пришли в норму после резкого скачка
После резкого скачка цен 24 июня стоимость авиабилетов из России нормализовалась. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), на данный момент тарифы на авиабилеты по заграничным направлениям такие же, как были до подъема цен 24 июня.
Также в АТОР отметили, что российским путешественникам стали доступны и "экстремально низкие" тарифы с вылетом 25 и 26 июня.
Ранее стало известно, что цены на авиабилеты из России 24 июня взлетели в несколько раз. Стоимость рейсов в Стамбул достигла 35 тысяч рублей, в Ереван - 151 тысячи рублей, в Алматы - 48 тысяч рублей.
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