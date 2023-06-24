Названы лучшие туристические регионы России

Эксперты в сфере туризма назвали лучшие регионы России для путешествий
Участники проекта «Медиаразведка», в который вошли известные тревел-блогеры и эксперты в области путешествий, составили рейтинг регионов России, которые наиболее привлекают туристов. Информацией делится «РИА Новости».
Согласно их мнению, пятерка лучших регионов страны для путешествий выглядит таким образом:
- Приморский край,
- Ханты-Мансийский автономный округ,
- Югра,
- Мурманская область,
- Тверская область,
- Республика Хакасия.
Среди наиболее запомнившихся интересных мест эксперты отметили полуостров Рыбачий в Мурманской области, бухту Парис во Владивостоке и этнографическое стойбище «Хантыйский дворик» в Югре.
Ранее были перечислены самые недооцененные туристические регионы России.
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