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Эксперты в сфере туризма назвали лучшие регионы России для путешествий

Участники проекта «Медиаразведка», в который вошли известные тревел-блогеры и эксперты в области путешествий, составили рейтинг регионов России, которые наиболее привлекают туристов. Информацией делится «РИА Новости».

Названы лучшие туристические регионы России
© Pxhere.com

Согласно их мнению, пятерка лучших регионов страны для путешествий выглядит таким образом:

  • Приморский край,
  • Ханты-Мансийский автономный округ,
  • Югра,
  • Мурманская область,
  • Тверская область,
  • Республика Хакасия.

Что посмотреть в Твери за один день

Среди наиболее запомнившихся интересных мест эксперты отметили полуостров Рыбачий в Мурманской области, бухту Парис во Владивостоке и этнографическое стойбище «Хантыйский дворик» в Югре.

Ранее были перечислены самые недооцененные туристические регионы России.

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