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Эксперты перечислили самые недооцененные туристические регионы России

О том, какие курортные зоны реже всего посещают туристы, рассказали специалисты в области путешествий. Их слова передают «Известия».

Перечислены самые недооцененные туристические регионы России
© Unsplash

Согласно наблюдению экспертов, российские путешественники обходят вниманием Сахалин, Якутию и Хакасию. Эти курортные зоны очень красивы и интересны, но практически не востребованы у туристов.

Также редко россияне отправляются отдыхать в Бурятию, Красноярский край, Тюменскую и Иркутскую области.

В какие страны не стоит ехать летом

Чтобы повысить интерес к этим регионам, планируют запустить кампанию, целью которой будет продвижение коротких путешествий в эти курортные зоны, сообщает источник.

Ранее россияне перечислили недостатки отечественных курортов.

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