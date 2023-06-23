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Россияне перечислили недостатки отечественных курортов

Колебания курса, отмена рейсов и другие сложности сделали отдых за рубежом менее доступным, поэтому все больше россиян в качестве альтернативы выбирают отечественные курорты. Но не все остаются ими довольны. Мнения и оценки россиян приводит "Общественная служба новостей".

Россияне перечислили недостатки отечественных курортов
© РИА Новости

Основной недостаток, на который жаловались туристы, цены. Так, по словам одного из отдыхающих, недельный отдых в Сочи в пятизвездочном отеле с хорошей репутацией стоит около 170 тысяч рублей. Но к более дорогим отелям нет претензий в плане сервиса. А вот в более дешевых могут редко проводить уборку номера и долго не менять полотенца.

В Крыму, как отмечается, отдохнуть можно дешевле. Правда там россияне предпочитают останавливаться в гостевых домах, а не отелях.

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Ранее туристы пожаловались на отдых в Турции за 320 тысяч рублей.

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