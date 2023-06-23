Россияне перечислили недостатки отечественных курортов

Колебания курса, отмена рейсов и другие сложности сделали отдых за рубежом менее доступным, поэтому все больше россиян в качестве альтернативы выбирают отечественные курорты. Но не все остаются ими довольны. Мнения и оценки россиян приводит " Общественная служба новостей ".

Основной недостаток, на который жаловались туристы, цены. Так, по словам одного из отдыхающих, недельный отдых в Сочи в пятизвездочном отеле с хорошей репутацией стоит около 170 тысяч рублей. Но к более дорогим отелям нет претензий в плане сервиса. А вот в более дешевых могут редко проводить уборку номера и долго не менять полотенца.