В какие страны не стоит ехать летом

Некоторые популярные страны подходят исключительно для зимовки. Именно в это время года на улице стоит теплая погода, а в море можно плавать.

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Летом в этих странах заканчивается сезон из-за слишком сильной жары и духоты и цены на отели падают и туристы думают, что смогут выгодно отдохнуть. На самом деле лучше избегать некоторых стран летом. О них — в материале “Рамблера”.

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ОАЭ

Объединенные арабские эмираты стали одним из самых востребованных направлений у российских туристов. Здесь можно хорошо отдохнуть на море и совместить отпуск с развлечениями и шоппингом. Лучше всего отдыхать в ОАЭ зимой, а с апреля по октябрь здесь практически нет туристов. Температура на улице достигает 38-40 градусов по Цельсию, солнце становится очень активным, плюсом ко всему становятся песчаные бури.

Местные жители либо привыкли к жаре, либо перестраивают свой день так, что просыпаются рано утром, а днем запираются дома и не выходят. Несмотря на то, что инфраструктура в ОАЭ создана для жары (кондиционеры есть даже на трамвайных остановках), на пляже отдохнуть вы все равно не сможете — температура воды также достигает 33 градусов.

Таиланд

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Летом в Таиланде стоит комфортная для человека температура и поднимается не выше 34 градусов по Цельсию. Однако туристам попадается другая проблема в виде сезона дождей. Он длится с мая по сентябрь, поэтому летом не рекомендуется приезжать в Таиланд.

Дело в том, что дождь здесь не похож на тот, что идет в России. Здесь льют тропические дожди, от которых практически невозможно спрятаться. Дождь сопровождается ветром и грозой и может идти несколько дней подряд. Поэтому если вы не планируете ходить в дождевике часть отпуска, лучше не ехать в Таиланд летом.

Израиль

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Несмотря на то, что Израиль расположен на Средиземном море, летом тут действительно очень жарко. Если вы выбирали эту страну для путешествия, то стоит приезжать в начале июня. Уже потом даже в прибрежных городах устанавливается жара выше 35 градусов по Цельсию.