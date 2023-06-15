Почему стоит побывать на ночном рынке в Таиланде: видео

Ночные рынки Таиланда – это те самые колоритные места, которое обязательно стоит посетить во время своего путешествия в эту удивительную страну. Эти рынки отличаются своей уникальной атмосферой и богатым выбором товаров.

От привычных всем рынков эти отличаются именно временем свое работы. Открытие происходит уже после заката солнца и закрываются они ближе к полуночи.

На ночных рынках Таиланда можно увидеть разнообразные товары – от сувениров до одежды и электроники.

Кроме того, здесь можно попробовать настоящую тайскую кухню. Разнообразие блюд поражает воображение – от традиционных тайских супов до экзотических фруктов и десертов.

Об этом рассказал блогер @Loktionovprotai.