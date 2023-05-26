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Как получить билеты в бизнес-класс самолета в два раза дешевле: видео

Полет в бизнес-классе – это мечта любого путешественника. К сожалению, не каждый может позволить себе такой роскошный отдых.

Существует несколько способов, которые помогут купить билеты в бизнес-класс самолета по более низкой цене.

На странице @Chiko_travel рассказали о двух лайфхаках, благодаря которым удастся найти билеты в бизнес-класс дешевле заявленной стоимости.

Первый способ: если вы летите на отдых по пакетному туру, за пару дней до вылета обратитесь к своему агенту, чтобы он уточнил наличие и стоимость мест в бизнес-классе. Если за несколько дней до вылета билеты в этом классе не распроданы, то туроператор снижает их стоимость.

Второй способ: уточните возможность повышения класса вашего места на стойке регистрации в аэропорту. Если бизнес-класс не заполнен, то вам могут предложить занять там место. Но ситуация будет зависеть от политики компании.

Что входит в стоимость самого дорогого авиабилета в мире

Подробнее о том, как получить билеты в бизнес-класс самолета в два раза дешевле, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как стюардессы переносят длинные перелеты.

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