Что посмотреть в Твери за один день

Тверь — один из лучших городов для однодневного путешествия. Здесь удачно сочетаются памятники культуры с великолепными видами и места для прогулок с местами для интеллектуального отдыха. А еще здесь можно полюбоваться на Волгу и совершить пешее путешествие по 30 мостам.

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О том, что еще можно посмотреть в Твери за один день, читайте в материале «Рамблера».

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Вознесенский собор

Rakoon/commons.wikimedia.org

Один из самых известных храмов Твери расположился на главной улице города, Советской. Он был построен на месте, где более 400 лет назад располагались две небольшие деревянные церкви, которые были сожжены во время русско-польской войны. Храмы Богоявления и Вознесения были построены заново, но снова сгорели в пожаре.

Строительство новой церкви начали в XVIII столетии, теперь ее возводили из камня, а в начале XIX века храм обзавелся и колокольнями. Позже Вознесенский собор достраивали и реставрировали еще несколько раз (в частности, появился предел Антония и Феодосия Печерских и иконостас с позолотой).

В 1935 году собор закрыли и лишь в 1990-е годы вновь стал доступен для прихожан.

Музей козла

welcometver.ru

Козел — неофициальный символ Твери: так столетия назад называли жителей губернии за упорство и нежелание идти на поводу у кого-либо. Неудивительно, что в городе появился и музей, посвященный этому животному, говорят, единственный в мире.

Идея открыть Музей козла пришла в голову кандидату исторических наук Владимиру Лавренову. Именно с его легкой руки в 2008 году в Твери и появился музей, среди экспонатов которого множество вещей с изображением козлов.

Экспозиция насчитывает более 5500 экспонатов из 40 стран мира: это и многочисленные фигурки козлов, и монеты, гербы, открытки с изображением животного, и другие вещи, так или иначе посвященные козликам.

Императорский путевой дворец

DmitrySimonov/commons.wikimedia.org

На пути из Петербурга в Москву императорским особам требовалось место для отдыха. Поэтому в 1760-х годах в Твери построили Путевой дворец для Екатерины II. Его архитектура стала воплощением стилей барокко и классицизма, популярных в то время. В последующие годы облик дворца неоднократно дополнялся, а само здание перестраивалось.