Что посмотреть в Казани за один день

Столицу республики Татарстан часто еще называют «третья столица России» (после Москвы и Санкт-Петербурга).

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Этот город, основанный в 1005 году, славится своей древней историей, удивительными памятниками архитектуры и живописными видами. Неудивительно, что это направление неизменно притягивает к себе туристов.

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О том, что стоит обязательно посмотреть в Казани, если вы оказались в городе всего на один день, читайте в материале «Рамблера».

Казанский кремль

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Возведенный в 1556 году у реки Казанка кремль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории находится много исторических сооружений и музеев. Обязательно стоит обратить внимание на главную мечеть города — Кул-Шариф. Удивительная римская мозаика, разноцветные витражи и резьба по камню и дереву восхищают всех, кто здесь оказывается. Мечеть действующая, а еще здесь работает Музей Исламской культуры. Также на территории кремля можно увидеть Благовещенский собор, здание Спасо-Преображенского монастыря, Губернаторский дворец (современная резиденция президента Татарстана), башня Сююмбике и другие памятники архитектуры.

Улица Баумана

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В центре находится одна из самых старых пешеходных улиц города, которую часто называют «казанским Арбатом». Говорят, она существовала еще в XV веке, а свое название в современном мире получила в честь революционера Н.Э. Баумана. Помимо множества кафе и ресторанов на улице Баумана множество достопримечательностей, которые всегда стремятся увидеть туристы: карета Екатерины Великой, нулевой меридиан, фонтан с лягушками, памятник Казанскому коту Алабрысу и другие.

Татарская деревня «Туган Авылым»

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Этот комплекс, стилизованный под настоящую татарскую деревню, популярен у туристов, которые кроме экскурсий ищут в том числе и других развлечений. Дома здесь все выполнены из сруба, на улице можно увидеть памятник национальному блюду эчпочмаку. Здесь предлагают попариться в бане, посетить музеи, расположенные на территории, а также полакомиться национальными татарскими блюдами в ресторанах.

Казанский Богородицкий монастырь

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Этот православный мужской монастырь известен как место обретения Казанской иконы Божьей Матери. Самой древней постройкой монастыря считают Софийскую церковь, хотя при этом официальная дата ее постройки 1807 год. Однако декор храма и его архитектурные формы заставляют ученых полагать, что в указанном году церковь лишь реконструировали частично, а возведена она была много раньше: в XVII-начале XVIII столетий.