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Что посмотреть в Сергиевом Посаде за один день

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Сергиев Посад — единственный город Подмосковья, который входит в Золотое кольцо России. Знаменитая обитель Сергия Радонежского, появившаяся в середине XIV столетия, получила статус города с легкой руки Екатерины Великой в 1782 году.

Что посмотреть в Сергиевом Посаде за один день
© 123rf.com

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов и паломников со всего мира, чтобы полюбоваться красотой древних построек и увидеть удивительный знаменитый монастырь.

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Но не только храмы и церкви достойны внимания в Сергиевом Посаде. Есть еще масса мест, где обязательно стоит побывать, даже если на знакомство с городом отведено не слишком много времени. О главных достопримечательностях Сергиева Посада читайте в материале «Рамблера».

Троице-Сергиева лавра

Globallookpress.com

Эта главная достопримечательность Сергиева Посада внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит, разумеется, увидеть Троицкий собор, самое древнее строение лавры, где хранятся мощи Сергия Радонежского и некоторые его вещи. Невозможно не обратить внимание и на самый большой собор, Успенский, увенчанный синими и золотым куполами. С западной его стороны находится усыпальница Бориса Годунова и его семьи. Всего на территории Троице-Сергиевой лавры более 50 построек, около десятка которых обязательно рекомендуют посетить бывалые туристы. В их числе церковь Никона Радонежского, церковь соловецких Зосимы и Савватия, Духовская церковь, Предтеченская церковь, Трапезные палаты, колокольня монастыря и многие другие памятники.

Смотровая площадка «Блинная гора»

С высокого холма, расположенного неподалеку от Троице-Сергиевой Лавры, открывается удивительный вид на нее. Свое название эта возвышенность получила из-за того, что именно здесь раньше паломники останавливались перекусить блинами. Сама же смотровая площадка была открыта на этом месте в 1980 году.

Парк «Скитские пруды»

Если позволяет время и погодные условия располагают, обязательно прогуляйтесь в этом живописном парке. С ним связана интересная легенда. По преданию, на дне пруда лежит мраморная плита дворца государей российских, если нырнуть и коснуться ее, жизнь будет счастливой.

Гефсиманский Черниговский скит

123rf.com

Возле вышеупомянутого парка, в паре километров от Троице-Сергиевой лавры расположился Гефсиманский Черниговский скит. Его основали в середине XIX века монахи, которые обосновались здесь. В пещере тут оборудован храм, над которым уже много лет спустя появилась и наземная церковь. Здесь можно увидеть подземные кельи монахов и присутствовать на службе.

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Музей русской матрешки

Любителям музеев в Сергиевом Посаде тоже есть, чем заняться. Например, посетить открытый в 2012 году Музей русской матрешки. Именно в Сергиевом Посаде в 1891 году была открыта мастерская, где изготавливали этих деревянных кукол, а позже налажен промышленный выпуск игрушки. Кстати, поначалу деревянные болванки расписывали местные иконописцы. Музей матрешки вот уже более десяти лет — неотъемлемая и постоянная часть экспозиции Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. На выставке можно увидеть работы профессиональных художников и народных мастеров производства матрешки из разных регионов.

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