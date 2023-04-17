Что посмотреть в Ярославле за один день

Ярославль — столица Золотого кольца России и один из самых интересных его городов. Именно здесь установлен нулевой километр Золотого кольца, неудивительно, что именно отсюда большинство туристов и начинают свое путешествие по знаменитым его городам.

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Ярославль был основан в 1010 году князем Ярославом Мудрым, а своего расцвета город достиг в XVII столетии. Здесь огромное количество архитектурных памятников и интереснейших мест. Осмотреть все исторические достопримечательности города за один день — задача невыполнимая, но попробовать увидеть основные все же можно.

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Стрелка

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Именно здесь, как гласят предания, Ярослав Мудрый и заложил город. Согласно легенде, князь на этом месте убил медведя копьем, наконечник которого точно повторяет очертания берега. Стрелка — одно из самых красивых мест Ярославля, важных исторических мест города и прекрасная смотровая площадка. К тысячелетию со дня основания Ярославля здесь установили двадцатиметровую стелу, увенчанную двуглавым орлом, в основании которой расположились фигуры Ярослава Мудрого, Ярославны и других горожан, значимых для города.

Знаменская башня

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Эта башня, которая ранее называлась Власьевской, была построена в XVI веке и служила еще и воротами. Первоначальная постройка, увы, сгорела, и в XVII столетии оборонительные сооружения было решено возвести из камня. В Ярославле появились 16 оборонительных башен, 4 из которых, включая Знаменскую (название свое она получила из-за вписанной в стену иконы «Знамение»), стали еще и воротами. В конце XVII века к башне была пристроена церковь. Знаменская башня единственная, которая сохранилась до наших дней.

Храм Ильи Пророка

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Эта церковь — одна из самых узнаваемых в городе, ее можно назвать визитной карточкой Ярославля. Идея построить каменный храм пришла в голову братьям Скрипиным, известным городским купцам. В 1650 году на нынешней Советской площади появился прекрасный каменный храм. В 1680 году внутренние стены церкви были расписаны костромскими иконописцами. И внешний облик храма, и его внутреннее убранство сохранились до наших дней. Сейчас храм Ильи Пророка является филиалом Ярославского музея, лишь по большим праздникам здесь проходят службы.

Ярославский музей-заповедник

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Это, без преувеличения, главный туристический объект Ярославля, достопримечательность, которую обязательно посещают путешественники. Расположен этот музей-заповедник за каменными стенами Спасо-Преображенского монастыря (в наши дни он не действует). К слову, именно здесь было найдено «Слово о полку Игореве», а на территории монастыря жил Михаил Романов. Кроме уже упомянутого выше церкви Ильи Пророка здесь можно увидеть Спасо-Преображенский собор, церковь Рождества Христова, церковь Иоанна Предтечи, церковь Богоявления с уникальными фресками, церковь Николы Надеина, портал которой украшен перламутром, и выполненную из красного кирпича церковь Благовещения.

Митрополичьи палаты

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