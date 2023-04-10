Что посмотреть в Угличе за один день

Небольшой городок Углич был основан в 937 году и расположился на месте излома реки Волги. Несмотря на свою миниатюрность, город может похвастаться большим количеством исторических памятников, появившихся здесь в разные эпохи.

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Большинство достопримечательностей Углича легко можно осмотреть всего за один день. Надо только составить список мест, обязательных к посещению.

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О местах, где непременно стоит побывать, если вы будете в Угличе, читайте в материале «Рамблера».

Угличский кремль

Разумеется, одной из главных достопримечательностей, обязательных для посещения в Угличе, является расположившийся в историческом центре города Угличский кремль. Он был построен в середине X столетия и, как любая крепость, был окружен деревянными стенами и рвом. К сожалению, до наших дней от оборонительных сооружений остались лишь небольшие остатки рва. Но зато можно полюбоваться архитектурным ансамблем кремля, который в наши дни представлен церковью царевича Димитрия на Крови, Спасо-Преображенским собором, Княжескими палатами и зданием городской думы.

Церковь царевича Димитрия на Крови

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Эта церковь была воздвигнута в конце XVII века на месте гибели малолетнего царевича Димитрия. Вернее, поначалу здесь поставили деревянную часовню, в 1630 году вместо нее появилась деревянная церковь, а в 1692 году стены храма стали уже каменными. Церковь царевича Димитрия на Крови претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм в наши дни находится в статусе памятника архитектуры, но сюда приезжает множество верующих людей, а также туристов, которые хотят полюбоваться на внутреннее убранство церкви, иконы и фрески. А еще гостей Углича привлекает сюда легенда, согласно которой каждый год в день смерти царевича Димитрия на этом месте сквозь песок проступает кровь.

Спасо-Преображенский собор

Еще один памятник, который можно осмотреть, не выходя с территории Угличского кремля — это Спасо-Преображенский собор, построенный в 1713 году на месте деревянного храма, который заложил еще князь Андрей. Именно с колокольни этой церкви прозвучал набат по погибшему царевичу Димитрию. После возведения храма в камне колокольня стала отдельной единицей, построенной лишь в 1730 году. Сюда может подняться любой желающий и ударить в колокол. В самом же соборе можно полюбоваться фресками, представляющими собой копии произведений искусства эпохи Ренессанса, уникальными иконами и прекрасной архитектурой.

Музей городского быта

В Угличе довольно много музеев, каждый из которых достоин внимания. Это и Музей велосипеда, и Музей гидроэнергетики, и Музей тюремного искусства. Но если вы хотите познакомиться именно с историей и традициями жителей Углича, остановите выбор на Музее городского быта. Он небольшой (всего два зала), на осмотр не уйдет много времени, но представить себе жизнь людей XIX-XX столетий вы сможете весьма детально. В одном из залов расположилась целая квартира горожанина тех времен, с гостиной, кабинетом и женской половиной. Второй зал представляет собой фрагмент торговых рядов Углича, в лавках которых можно увидеть и предметы ремесленников, и повседневные вещи людей той эпохи.

Алексеевский монастырь

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