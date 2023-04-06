Что посмотреть в Ростове за один день

Ростов Великий, город, который ныне входит в Золотое кольцо России, был упомянут впервые в 862 году в «Повести временных лет».
Здесь сохранилось множество памятников культуры и истории, а соборов и монастырей так много, что можно запутаться.
На что стоит обязательно обратить свое внимание, если на прогулку по городу у вас всего один день, читайте в материале «Рамблера».
Главная достопримечательность города находится на берегу озера Неро. Несмотря на то, что Ростовский кремль никогда не выполнял функцию оборонительной постройки, сооружен он был именно в таких традициях. В наши дни в ансамбль кремля входят Успенский собор, Архиерейский двор, Соборная площадь, соборная звонница и Митрополичий сад. Все эти достопримечательности можно осмотреть во время прогулки по Ростовскому кремлю. Не забудьте пройтись по стенам кремля: именно здесь снимали знаменитые эпизоды погони лучников за Иваном Буншей и Жоржем Милославским из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Жителей Ростова крестил в 991 году князь Владимир. Крещение принимали в озере Неро, а в честь этого события была построена первая в городе церковь. Через много веков, уже в XXI столетии на берегу озера в память о князе Владимире была построена часовня, а рядом установлен гранитный поклонный крест.
Не стоит обходить вниманием и само озеро Неро, у которого тоже весьма интересная история. Это самое большое озеро, расположенное в Ярославской области, хотя и не слишком глубокое. Селиться на берегах водоема люди, по оценкам историков, начали еще около 3-4 тысяч лет до нашей эры. Обитаемыми эти земли были после этого практически всегда. Кстати, Петр I поначалу именно здесь хотел строить первые корабли, но в итоге отдал предпочтение Плещееву озеру. Озеро давно облюбовали рыбаки, а туристы любят кататься по нему на катерах и катамаранах.
Первое название этого действующего и по сей день мужского монастыря — Зачатьевский. Основан он был епископом Иаковом в конце XIV столетия. На территории монастыря можно увидеть Зачатьевский собор, построенный в 1686 году (это самое старое здание монастыря), Димитриевский храм, часовню святителя Иакова, Спасо-Преображенский собор, Яковлевский храм, а также братские кельи и Настоятельский корпус. Верующие люди приезжают в монастырь не только на прогулку, но и чтобы поклониться мощам ростовских святых Димитрия и Авраамия. Женщинам на территории монастыря надлежит быть в юбках и платках: они лежат при входе на территорию.