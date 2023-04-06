Что посмотреть в Ростове за один день

Ростов Великий, город, который ныне входит в Золотое кольцо России, был упомянут впервые в 862 году в «Повести временных лет».

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Здесь сохранилось множество памятников культуры и истории, а соборов и монастырей так много, что можно запутаться.

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На что стоит обязательно обратить свое внимание, если на прогулку по городу у вас всего один день, читайте в материале «Рамблера».

Ростовский кремль

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Главная достопримечательность города находится на берегу озера Неро. Несмотря на то, что Ростовский кремль никогда не выполнял функцию оборонительной постройки, сооружен он был именно в таких традициях. В наши дни в ансамбль кремля входят Успенский собор, Архиерейский двор, Соборная площадь, соборная звонница и Митрополичий сад. Все эти достопримечательности можно осмотреть во время прогулки по Ростовскому кремлю. Не забудьте пройтись по стенам кремля: именно здесь снимали знаменитые эпизоды погони лучников за Иваном Буншей и Жоржем Милославским из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Владимирская часовня и поклонный крест

Жителей Ростова крестил в 991 году князь Владимир. Крещение принимали в озере Неро, а в честь этого события была построена первая в городе церковь. Через много веков, уже в XXI столетии на берегу озера в память о князе Владимире была построена часовня, а рядом установлен гранитный поклонный крест.

Озеро Неро

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Не стоит обходить вниманием и само озеро Неро, у которого тоже весьма интересная история. Это самое большое озеро, расположенное в Ярославской области, хотя и не слишком глубокое. Селиться на берегах водоема люди, по оценкам историков, начали еще около 3-4 тысяч лет до нашей эры. Обитаемыми эти земли были после этого практически всегда. Кстати, Петр I поначалу именно здесь хотел строить первые корабли, но в итоге отдал предпочтение Плещееву озеру. Озеро давно облюбовали рыбаки, а туристы любят кататься по нему на катерах и катамаранах.

Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь