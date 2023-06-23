Посол Ирана в России предложил отменить визы
За двустороннюю отмену виз с Россией выступил посол Ирана Казем Джалали. Об этом сообщает ТАСС.
Посол Ирана в России выступил за полную отмену визового режима между двумя странами.
«Мы выступаем за отмену виз в целом, чтобы визы для наших граждан не нужны были для поездок в два государства», — сообщил дипломат.
Казем Джалали напомнил также, что страны договорились о том, что будут отменены визы для туристических групп. Процесс находится на завершающем этапе.
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