Посол Ирана в России предложил отменить визы

За двустороннюю отмену виз с Россией выступил посол Ирана Казем Джалали. Об этом сообщает ТАСС.

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Посол Ирана в России выступил за полную отмену визового режима между двумя странами.

«Мы выступаем за отмену виз в целом, чтобы визы для наших граждан не нужны были для поездок в два государства», — сообщил дипломат.

Казем Джалали напомнил также, что страны договорились о том, что будут отменены визы для туристических групп. Процесс находится на завершающем этапе.