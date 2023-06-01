Куда поехать на море в 2023: топ направлений для пляжного отдыха

Лето – это время, когда все мы мечтаем об отдыхе на море. Лазурная вода, удобные пляжи, жаркое солнце, морской бриз – все это делает отдых у моря таким привлекательным, остается только выбрать, куда поехать отдыхать на море в 2023 году.

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«Рамблер» предлагает свой топ направлений для пляжного отдыха.

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1. Мальдивы

Мальдивы – это райский уголок на земле, где можно насладиться белоснежными песчаными пляжами, кристально чистой водой и мягким теплым климатом. Это идеальное место для романтического отдыха или семейного отпуска. На Мальдивах вы можете заняться сноркелингом, дайвингом, рыбалкой и другими интересными делами. Бесплатную визу на 30 дней можно получить на месте.

2. Гавайи

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Гавайи – это архипелаг из 137 островов, расположенных в Тихом океане. Здесь вас ждут красивые пляжи, горные пейзажи, водопады и лавовые поля. Гавайи – идеальное место для любителей серфинга, виндсерфинга и других водных видов спорта. Для поездки на Гавайи нужно оформить американскую визу, так как эти острова входят в США как 50-й штат.

3. Сейшелы

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В Сейшельский архипелаг входит 115 островов, расположенных в Индийском океане. Здесь понравится и влюбленным парочкам, и семьям с детьми. Великолепные виды, живописные лагуны и богатый подводный мир делают Сейшелы очень привлекательным местом отдыха. Для поездок, не превышающих 30 дней, виза не нужна.

4. Бали

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Один из самых популярных островов в Индонезии, который славится своими красивыми пляжами, живописными рисовыми террасами и древними храмами. Здесь также можно заняться сноркелингом, серфингом и другими водными видами спорта. Бали – это идеальное место для любителей экзотического отдыха. Однократную поездку на срок не более 30 дней можно совершить без визы.

5. Коста-Рика

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Коста Рика – это страна в Центральной Америке, которая славится своими красивыми пляжами, национальными парками и богатым подводным миром. Здесь вы можете наслаждаться сноркелингом, дайвингом, рыбалкой, серфингом и другими водными видами спорта. Коста Рика - это идеальное место для любителей природы и экзотического отдыха. В этой стране россияне могут находиться без визы целых 90 дней.

6. Майорка

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Майорка – крупнейший остров Балеарских островов в Испании, идеальное место для любителей активного отдыха, так как здесь есть множество возможностей для велосипедных прогулок, пеших походов и гольфа. Дополнительный бонус – красивые пляжи, горные пейзажи и живописные деревни. Чтобы сюда попасть, нужно оформить шенгенскую визу.

7. Фиджи

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Фиджи – архипелаг, состоящий из 333 островов, расположенных в Южной части Тихого океана. Колониальная архитектура, индуистские храмы, острова с водопадами и дайвингом, восхитительные пляжи привлекают туристов, хотя добраться сюда не слишком просто. Россиянам, приехавшим на срок до 90 дней, виза не нужна.

8. Амальфи

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Амальфи – это курортный город на юге Италии, расположенный на берегу Тирренского моря, идеальное место для любителей истории, архитектуры и кулинарии. Но имейте в виду, что рейс придется брать с пересадкой, например, в Стамбуле. Для поездки в Италию нужно оформить шенгенскую визу.

9. Турция

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Турция – это популярное место для отдыха с красивыми пляжами, богатой историей и культурой. Здесь вы можете наслаждаться турецкой кухней, посещать древние города и памятники, а также наслаждаться активным отдыхом на воде или в горах. Россияне могут находиться в Турции без визы 90 дней в течение полугода, но непрерывно – до 60 дней.

10. Египет

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Египет – страна с богатой историей, древними пирамидами и множеством мест для дайвинга и сноркелинга. Как и в Турции, здесь нужно выбирать отели с системой «все включено» и собственным пляжем. Въездная виза оформляется в аэропорту по прилете.

11. Краснодарский край

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Краснодарский край становится все более популярным местом для отдыха у россиян. Действительно, в любом курортном городе, будь то Ейск, Туапсе, Анапа, Геленджик и, конечно же, Сочи, есть что посмотреть и чем заняться. Если вы любите активный отдых, это может быть виндсерфинг, кайтсерфинг, а в некоторые дни, если повезет с волнами, в Хосте можно попробовать серфинг. Но это больше подойдет для тех, кто уже умеет, так как времени научиться скорее всего не будет. Хорошие волны бывают далеко не каждый день, чаще весной и осенью.