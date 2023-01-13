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29 минут назад

Для россиян выбрали лучшую страну для путешествий в 2023 году

Катя Кобышева

Популярные российские тревел-блогеры и журналисты определили, какие страны станут лучшими для путешествий в наступившем году. Специалисты поучаствовали в проекте «Медиаразведка», который вел сервис путешествий «Туту.ру». Список лучших стран приводит издание «Лента.ру».

Для россиян выбрали лучшую страну для путешествий в 2023 году
Фото: UnsplashUnsplash

Каждый эксперт, который отвечал на вопросы, мог выбрать три направления. Но большинство склонились в пользу Турции. Эта страна попала в шорт-лист всех экспертов. Далее предпочтения разделились. На втором месте оказалась Грузия, а на третьем - Узбекистан.

В десятку также вошли: Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет и Иран.

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