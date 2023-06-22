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Врач рассказала, какие вирусы подстерегают туристов на популярных курортах

Лето – время отпусков и путешествий. О том, какие инфекции подстерегают отдыхающих на популярных курортах, "Известиям" рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, в странах Юго-Восточной Азии встречается лихорадка Денге, причем в Таиланде заболеваемость этой инфекцией растет. Кроме того, ей можно заразиться в Малайзии, Вьетнаме и Индии.

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Во время пребывания в тропических странах всегда есть риски попадания в организм различных кишечных инфекций, в том числе сальмонеллеза и дизентерии, обратила внимание врач.

В Европе, в свою очередь, можно подхватить лихорадку чикунгунья. Периодически фиксируются случаи заражения ею в Италии, а именно – в Лацио, Калабрии, Эмилия-Романья и даже Риме. На не менее излюбленных туристами курортах Болгарии и Испании имеется вероятность заразиться Крымской геморрагической лихорадкой.

Если соблюдать все меры предосторожности, то риски подхватить экзотическую болезнь будут невелики, резюмировала эпидемиолог.

Ранее "Рамблер" сообщал о самых опасных для отдыха с детьми странах.

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