Эксперт оценил упрощение возможности путешествий для россиян

Одной из главных новостей для туристов в начале нынешнего сезона стало то, что почти все страны отменили короновирусные ограничения. На это указал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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«Так, к примеру, Индонезия - прежде она формально требовала сертификат о вакцинации, но теперь это требование она отменила. Благодаря упрощению правил въезда и расширению авиационных перевозок, которые на сегодняшний день пока там только транзитные, через страны Ближнего Востока, через Турцию, а осенью ожидаем еще и прямые рейсы группы компаний “Аэрофлот”, думаю, многие россияне смогут там прекрасно отдохнуть», - пояснил эксперт, комментируя сообщение РИА «Новости».

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Ранее РИА «Новости» сообщили, что в скором времени в России могут упроститься путешествия наших граждан за рубеж. Так, по информации агентства, в частности, Москва и Пекин готовятся к безвизовому туристическому обмену, Европа — к полностью цифровому «шенгену», Иран намерен упростить въезд для групп, а Шри-Ланка - сделать визу бесплатной.

Как обращает внимание Дмитрий Горин, действительно, в последнее время в Китай стало больше рейсов: «Пока, к сожалению, не решен вопрос о безвизовых групповых поездках, поэтому поездка сопряжена с получением визы, что очень ограничивает развитие наших двусторонних туристических обменов. Но мы очень ждем, что в ближайшем будущем этот вопрос будет решен».

Кроме того, как уточняет собеседник «Свободной прессы», появляются новые открытые страны, куда появились рейсы: «Из новых стран, куда есть воздушное сообщение, это Марокко, куда летает авиакомпания Royal Air Maroc Airlines. Так же появились прямые рейсы в Кувейт, а через него можно попасть и в другие страны - это из нововведений. Если же говорить в целом о международных направлениях, - в этом году происходит больше бронирования туров в Европу, в такие страны, как Греция и Испания, в Италию, Францию, Австрию, Черногорию. Визы выдаются, но единственное ограничение – теперь полеты в Европу идут через другие страны – через Армению, Сербию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Грузию».

Вице-президент Российского союза туриндустрии сообщил, что на протяжении последних лет власти обсуждали упрощение визовых формальностей с Ираном: «Мы очень надеемся, что анонсированный несколько лет тому назад процедура групповых безвизовых поездок между нашими странами все-таки будет реализована. Пока же нужно получать визу. Таким образом, не смотря на наличие авиационных рейсов, виза все-таки сдерживает развитие двусторонних контактов».

Впрочем, как уточняет эксперт, в данном случае стоит говорить не столько о русских туристах в Иране, а больше об иранских в России.