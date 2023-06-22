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Эксперты назвали самые опасные для отдыха с детьми страны

Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты признаны самыми опасными странами для туризма с детьми. Об этом сообщает издание Super с ссылкой на исследование "АльфаСтрахование". В рамках него было проанализировано, где детям чаще всего требовалась медицинская помощь.

Согласно полученным результатам, на Турцию приходится 34% от общего числа обращений в медицинские учреждения по причине детских увечий и заболеваний. Эксперты отмечают, что страна возглавляет рейтинг на протяжении нескольких лет.

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Соответствующий показатель Таиланда составляет 19%, ОАЭ – 7%.

В список также вошли не менее популярные среди путешественников Израиль, Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Россия стала основным иностранным источником туристов в штате Керала на юго-западе Индии.

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