Россияне заполонили курортный штат Индии

"ТурПром": Туристы из РФ заполонили курортный штат Индии, где раньше преобладали англичане
Российские туристы успешно завоевывают позиции на одном из популярных курортов Индии, смещая английских туристов с первого места в рейтинге въездного туризма, сообщает "Турпром".
Согласно информации, полученной от газеты The Hindu, Россия стала основным иностранным источником туристов в штате Керала на юго-западе Индии, превзойдя долгое время доминировавших британских отдыхающих.
По итогам пикового туристического сезона, эксперты отметили значительные изменения в иностранном потоке туристов в Керале. Если раньше этот штат привлекал в основном британских отдыхающих, то сейчас наблюдается явный рост посещаемости российскими путешественниками.
Данные оказались подкреплены информацией из различных источников, которые сообщили о рекордном числе выданных виз российским гражданам после пандемии. Посольство Индии в Москве выдало 88 тысяч виз, и около 20% российских туристов выбрали Кералу в качестве главного направления своего путешествия. Крупнейшее агентство по въездному туризму в Индии, Concord Exotic Voyages, отметило, что около 60% их гостей составляют российские туристы, что стало самым высоким показателем за всю историю работы агентства.
Керала занимает второе место после Гоа среди предпочитаемых направлений российских путешественников. Наблюдатели связывают резкий рост числа прибывающих граждан России с двумя факторами: ограничениями на поездки в Европу из-за событий на Украине и ограничениями на выдачу электронных виз британским гражданам. В силу этих обстоятельств, граждане России выбрали Кералу в качестве альтернативного направления. В то время как британцам не выдавали электронные визы в раз.