Россияне заполонили курортный штат Индии

Российские туристы успешно завоевывают позиции на одном из популярных курортов Индии, смещая английских туристов с первого места в рейтинге въездного туризма, сообщает "Турпром".

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Согласно информации, полученной от газеты The Hindu, Россия стала основным иностранным источником туристов в штате Керала на юго-западе Индии, превзойдя долгое время доминировавших британских отдыхающих.

По итогам пикового туристического сезона, эксперты отметили значительные изменения в иностранном потоке туристов в Керале. Если раньше этот штат привлекал в основном британских отдыхающих, то сейчас наблюдается явный рост посещаемости российскими путешественниками.

Данные оказались подкреплены информацией из различных источников, которые сообщили о рекордном числе выданных виз российским гражданам после пандемии. Посольство Индии в Москве выдало 88 тысяч виз, и около 20% российских туристов выбрали Кералу в качестве главного направления своего путешествия. Крупнейшее агентство по въездному туризму в Индии, Concord Exotic Voyages, отметило, что около 60% их гостей составляют российские туристы, что стало самым высоким показателем за всю историю работы агентства.