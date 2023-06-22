Россиянам вновь стали предлагать пакеты горящих туров в Турцию

«Аналогичные туры в пятизвездочные отели в Бодруме стоят от 120 тысяч рублей, четырехзвездочные – от 100 тысяч рублей. Цены недельных туров на двоих в отели категории «четыре звезды» в Даламане варьируются от 86 тысяч рублей», – отмечают в АТОР.