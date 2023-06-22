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Российским туристам вновь стали предлагать пакеты горящих туров в Турцию

Горящие туры в Турцию вновь начали предлагать россиянам. Стоимость недельной поездки от компании Fun&Sun на двоих в Анталью составит от 60 тысяч рублей. Подробности рассказывают в АТОР.

Россиянам вновь стали предлагать пакеты горящих туров в Турцию
© РИА "ФедералПресс"

«Аналогичные туры в пятизвездочные отели в Бодруме стоят от 120 тысяч рублей, четырехзвездочные – от 100 тысяч рублей. Цены недельных туров на двоих в отели категории «четыре звезды» в Даламане варьируются от 86 тысяч рублей», – отмечают в АТОР.

По словам туроператоров, популярные отели стоит бронировать заранее. Россиянам рекомендуют не откладывать покупку тура на последний момент. Вместе с тем не стоит отрицать, что есть ряд акций на дальних датах, позволяющих сэкономить.

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