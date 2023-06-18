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Посол России в Турции рассказал, когда нужно обращаться в консульство

Алексей Ерхов, посол России в Турции назвал ситуации, в которых нужно обращаться в консульство. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Посол России в Турции рассказал, когда нужно обращаться в консульство
© Unsplash

Дипломат отметил, что к помощи консульства нужно обращаться, если произошла беда с туристом. Это касается всех случаев, в которых к путешественнику приезжает полиция.

Он посоветовал звонить в консульство, если с туристом произошла беда. В этом случае нужно обращаться к администрации отеля, туристической компании, местной полиции и сотрудникам консульства.

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При этом Ерхов отметил, что ответ от консульства может задерживаться, так как сотрудников очень мало. Например, в Анталье работает четыре человека, скоро должен приехать пятый.

"Разбираться с конфликтами, конечно, надо в присутствии консула, не говоря уже о даче официальных показаний", — заключил Ерхов.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, как в Стамбуле обманывают туристов.

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