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2 часа назад

Туристка пожаловалась на клопов в пятизвездочном отеле Турции

Мария Иглина

Туристка, отдохнувшая в отеле Side Crown Palace 5* в Турции, пожаловалась на укусы клопов. Подробностями девушка поделилась в беседе с TourDom.

Туристка пожаловалась на клопов в пятизвездочном отеле Турции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Зудящие следы на теле появились спустя сутки после начала отдыха. Туристка поделилась фотографией пятен с врачом в России, который ответил, что так выглядят укусы постельных клопов.

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Затем россиянка подошла к сотруднице отеля, чтобы заявить о проблеме. Та, в свою очередь, предположила, что у туристки аллергия, и предложила платно обратиться к турецкому врачу. И только после этого девушка могла бы поговорить с менеджером отеля.

Представители гостиницы пока никак не прокомментировали инцидент.

Ранее россияне назвали самые желанные варианты отпуска.

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