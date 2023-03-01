Туристка пожаловалась на клопов в пятизвездочном отеле Турции

Зудящие следы на теле появились спустя сутки после начала отдыха. Туристка поделилась фотографией пятен с врачом в России, который ответил, что так выглядят укусы постельных клопов.

Затем россиянка подошла к сотруднице отеля, чтобы заявить о проблеме. Та, в свою очередь, предположила, что у туристки аллергия, и предложила платно обратиться к турецкому врачу. И только после этого девушка могла бы поговорить с менеджером отеля.