Туристка пожаловалась на клопов в пятизвездочном отеле Турции

Туристка, отдохнувшая в отеле Side Crown Palace 5* в Турции, пожаловалась на укусы клопов. Подробностями девушка поделилась в беседе с TourDom.
Зудящие следы на теле появились спустя сутки после начала отдыха. Туристка поделилась фотографией пятен с врачом в России, который ответил, что так выглядят укусы постельных клопов.
Затем россиянка подошла к сотруднице отеля, чтобы заявить о проблеме. Та, в свою очередь, предположила, что у туристки аллергия, и предложила платно обратиться к турецкому врачу. И только после этого девушка могла бы поговорить с менеджером отеля.
Представители гостиницы пока никак не прокомментировали инцидент.