Эксперты рассказали, как в Стамбуле обманывают туристов

Спрос на поездки в Турцию продолжает расти, а одним из самых популярных среди путешественников направлений по-прежнему является Стамбул. О том, как получить только приятные впечатления от отдыха в мегаполисе и не стать жертвой мошенников, "РИА Новости" рассказали эксперты.

Первая "возможность" подвергнуться обману местных жителей – это такси. Гиды предупреждают, что у водителя должен быть таксометр на лобовом стекле, а максимальная стоимость поездки в центральные районы Стамбула обычно не превышает 450 лир. Оптимальнее же всего будет заказать трансфер в отеле либо через агентство.

С общественным транспортом тоже есть определенные сложности. В городе нельзя купить карточку на одну-две поездки в метро, поэтому местные советуют приобрести карточку Istanbulkart (аналог "Тройки") за 50 лир и положить на нее столько денег, на сколько поездок вы рассчитываете. Проездной можно использовать и в наземном транспорте.

Стоит быть внимательным при выборе гостиницы. Туристы зачастую рассматривают самые дешевые варианты с удобствами в центре города. Однако мало кто понимает, что нет смысла ожидать роскошный номер за маленькую стоимость. Стартовая цена за размещение с комфортом составляет около 5 000 рублей. Опытные путешественники рекомендуют бронировать жилье в азиатской части Стамбула, например, в районе Кадыкёй.

Эксперты также рекомендуют расплачиваться в кафе и ресторанах исключительно в лирах. В ином случае официанты переводят сумму счета в турецкую валюту по "своему" курсу, который редко бывает выгодным для клиентов.