Почему стоит обязательно съездить в Стамбул летом: что делать в городе мечты

Стамбул летом — это как разновидность рая. Пляжи, еда, объединяющая лучшее с Востока и Запада, круизы на закате по Босфору и посещение лучших террас и смотровых площадок города.

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"Рамблер" расскажет, почему стоит обязательно отправиться летом в древний Константинополь.

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Стамбул, известный в древности как Константинополь, сегодня является одним из самых густонаселенных городов мира с населением почти 15 миллионов человек. Традиционный, экзотический и культурно богатый город предлагает вам невероятную смесь двух континентов: Европы и Азии.

Заранее забронируйте билеты в места, которые вы хотите посетить, и подготовьтесь, потому что в Стамбуле есть на что посмотреть и чем заняться .

Проведите день на пляже

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Удивительным для туристов впечатлением станет экскурсия по Принцевым островам и их главному порту, острову Бююкада, самому большому из 9 островов, составляющих архипелаг. Здесь вы можете провести день на одном из самых популярных морских курортов недалеко от Стамбула.

Помимо пляжей, вы можете прокатиться по лесам и достопримечательностям или прогуляться пешком, так как на острове, как ни странно, нет ни одного моторизованного транспорта.

Еще одним популярным летним направлением является город Килиос, расположенный примерно в часе езды от Стамбула. Это неосвоенный район, где вас могут удивить песчаные дюны и растительность Черного моря, еще одна красота Турции.

Это одно из самых красивых мест для однодневной поездки, но нужно сказать, что почти за все придется заплатить. Хорошей новостью является то, что у вас есть доступ к шезлонгам, зонтикам, туалетам, спасателям и, кроме того, к проживанию, еде и напиткам в заведениях. Летом можно устроить незабываемую пляжную вечеринку с живой музыкой или выступлениями ди-джеев, которые привлекают много молодежи.

Это определенно хороший выбор, чтобы полюбоваться Мраморным или Черным морем, убежать от городской суеты и попробовать вкусную свежую сезонную рыбу.

Совершить ночной круиз по Босфору

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Экскурсия по Золотому Рогу и проливу Босфор — одна из самых популярных у туристов. Это шанс взглянуть на город с другой точки зрения, где все внимание будет приковано к вам. Некоторые из этих экскурсий предлагают еду и напитки. Идеальный вариант, чтобы отдохнуть от дневной жары и насладиться волшебной экскурсией с гидом, который расскажет вам много подробностей об этом месте, являющимся границей, разделяющей европейскую и азиатскую части города.

Летом вы найдете множество вариантов экскурсий по проливу Босфор из Стамбула. Идеальный план, чтобы почувствовать себя желанным гостем в городе, попрощаться с ним или провести романтический вечер в стиле древнего Константинополя.

Наслаждайтесь турецкой кухней

Турецкая кухня известна во всем мире тем, что объединяет лучшее из двух миров. Места, где можно ее попробовать, к счастью, найти нетрудно.

Стамбул расположен между двумя морями: Мраморным и Черным , поэтому в меню ресторанов преобладают морепродукты , особенно летом.

Совершив один из гастрономических туров по Стамбулу , доступных летом, вы отправитесь в путешествие, полное вкусов, запахов и множества традиций. Не упустите возможность посетить киоски с уличной едой и рестораны самообслуживания, в меню которых представлены разнообразные блюда и напитки на любой вкус и по действительно хорошим ценам. Мейхане, локанты и традиционные рестораны — это места, где вы можете попробовать «мезе» и другие традиционные турецкие блюда и насладиться слиянием культур.

На базарах вы можете насладиться традиционными напитками, такими как чай, хороший турецкий кофе, местные фруктовые соки и спиртные напитки (ракы или львиное молоко).

Попробуйте турецкое мороженое

Известное как дондурма, оно представляет собой мороженое на основе козьего молока с различными вкусами, которое подается в вафельных рожках.

Вы можете найти их в фуд-кортах крупных турецких магазинов, таких как Гранд базар или Базар специй. Самое веселое – наблюдать за хитрыми мороженщиками, которые демонстрируют свое мастерство в играх и трюках, чтобы привлечь внимание клиентов.

Совершите экскурсию по кварталу Эминеню

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Несомненно, это один из самых живописных районов Стамбула , который летом предлагает оживленную и яркую атмосферу, так как здесь ничто не стоит на месте. Вы найдете мечети и уличные рынки, а также причалы, от которых отправляются паромы в азиатскую часть города и на Принцевы острова .

Уличная атмосфера, которая летом завораживает, чтобы почувствовать дух этого рыбацкого квартала, который во времена Византийской империи принадлежал итальянским республикам и где у венецианцев, пизанцев, генуэзцев были лучшие места рядом с Золотым Рогом .

Рядом с лодками вы найдете киоски с уличной едой, где можно отведать бутерброды со свежей рыбой на гриле или выпить холодного пива, пока вы продолжаете летнюю прогулку, идете в Каракёй по мосту и делаете много фотографий. Не забудьте поговорить с местными рыбаками, так как они могут стать лучшими гидами в этой части города.

Спаситесь от жары, посетив мечети, соборы и дворцы

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Стамбул можно считать одной из колыбелей цивилизации еще до того, как на карте мира вообще появилась Турция. За долгую историю в городе построили целый ряд мест, достойных искреннего восхищения.

Например, знаменитая мечеть Сулеймания, построенная в XVI веке, или Дворец Топкапы, который был резиденцией османских султанов в течение более 400 лет. Дворец Топкапы был использован для съемок в сериале "Великолепный век". Он является одним из самых известных дворцов в Стамбуле и содержит множество архитектурных и исторических достопримечательностей, таких как Императорский сундук, Драгоценности Османской империи и многие другие.

Также стоит посетить Мечеть Благовещения, Мечеть Синана и Дворец Долмабахче со знаменитыми белыми воротами, вечдущими прямо в море.

Одно из самых интересных мест Стамбула — византийский Собор Святой Софии, который по самовольному решению турецких властей был переделан в мечеть Айя-София. Христианский Собор Святой Софии был построен в VI веке. Сегодня он является одним из самых популярных мест для туристов, которые приезжают в Стамбул. Внутри собора можно увидеть уникальные фрески, мозаики и другие произведения искусства, которые оставили свой след в истории этого знаменитого города.

Совершите обзорную автобусную экскурсию

Если вы впервые в Стамбуле, обзорная автобусная экскурсия может стать отличной идеей, чтобы получить первое впечатление о городе, поскольку вы проездите сразу по всем по ключевым достопримечательностям Стамбула в комфортных условиях.

Эти автобусные экскурсии стоимостью позволяют вам спланировать дальнейший маршрут в соответствии с вашими потребностями и временем. Идеальный план, если у вас есть всего несколько дней, чтобы исследовать город. Обычно это двухэтажные автобусы без крыши, так что по пути вы сможете насладиться панорамным видом на 360 градусов.

В некоторых случаях в стоимость входит бесплатное посещение определенных достопримечательностей и 20 остановок.

Съездить в Эфес, Каппадокию или Памуккале

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Летом из Стамбула организуются экскурсии в другие замечательные города Турции, такие как Эфес , Памуккале и Каппадокия .

Можно съездить из Стамбула в Эфес, где вы можете посетить одно из чудес света, храм Артемиды . Чтобы остыть от высоких температур, этот тур можно дополнить посещением национального парка Памуккале, где вы сможете искупаться в невероятно красивых голубых горячих источниках и прогуляться по подземному городу. Помните, что Памуккале является объектом Всемирного наследия с 1988 года, поэтому стоит включить его в свой маршрут.