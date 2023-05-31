Россиянка рассказала о главных проблемах жизни в Турции
Переехавшая в Стамбул россиянка Виктория Левина рассказала, с какими проблемами столкнулась в Турции. Подробностями девушка поделилась в беседе с "Мослентой".
Так, россиянка отметила, что в стране ей больше всего не нравятся две вещи: огромное количество курящих людей и такси.
"Тут курят абсолютно везде: в помещении, на детской площадке, в машине. Везде, где можно и где нельзя. Хотя я сомневаюсь, что тут есть места, где реально запрещено курить. Повсюду бычки и едкий дым", — поделилась Левина.
Говоря о такси, девушка заявила, что для того, чтобы совершить поездку, пассажиру еще надо убедить водителя и согласиться на его завышенную стоимость поездки.
Кроме этого, россиянка рассказала, что при аренде квартиры, если увидят, что вы иностранец, то могут попросить заплатить за полгода вперед или запросить огромную комиссию.