В РЖД ответили на вопрос о том, кто должен убирать постельное белье

Владимир Пястолов, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочка РЖД), рассказал, кто должен убирать постельное белье в поезде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, кто все-таки должен убирать постельное белье, он сослался на стандарт обслуживания пассажиров. Этот документ сейчас действует в компании, поэтому сотрудники решают все спорные вопросы, опираясь на него.

Он пояснил, что проводник обязан убирать постельное белье за пассажиром. Происходит это в тот момент, когда человек выходит на станции, до которой купил билет.