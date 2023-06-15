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В дочке РЖД ответили на вопрос о том, кто должен убирать постельное белье

Владимир Пястолов, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочка РЖД), рассказал, кто должен убирать постельное белье в поезде. Об этом сообщает РИА Новости.

В РЖД ответили на вопрос о том, кто должен убирать постельное белье
© РИА Новости

Отвечая на вопрос о том, кто все-таки должен убирать постельное белье, он сослался на стандарт обслуживания пассажиров. Этот документ сейчас действует в компании, поэтому сотрудники решают все спорные вопросы, опираясь на него.

Почему нельзя занимать чужую полку, даже если она пустая

Он пояснил, что проводник обязан убирать постельное белье за пассажиром. Происходит это в тот момент, когда человек выходит на станции, до которой купил билет.

Ранее сообщалось, каких прав нет у пассажиров верхних полок поезда.

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