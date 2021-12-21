Каких прав нет у пассажиров верхних полок поезда

Можно ли повесить куртку на нижнюю полку? Должны ли пассажиры нижних полок раскладывать столик для пассажиров верхних? Рассказываем, каких прав нет у пассажиров верхних полок.
Согласно Правилам оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте, «каждый пассажир имеет право при наличии проездного документа (билета) занимать при проезде одно место». Приобретая билет, пассажир вступает с перевозчиком в договорные отношения. Оплата места, указанного в билете, — это согласие занимать именно его.
Если проще: вы покупаете право пользоваться одним местом. Не больше. Права использовать другие места у вас нет — по крайней мере за ту же цену.
В билетах нового образца, однако, указано разрешение пассажирам верхних полок сидеть снизу, а пассажирам нижних — позволять это делать;
«Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке»;
«Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».
Почему же такая путаница? Указание на билетах — рекомендация, а не обязанность. Пассажир нижней полки все еще имеет право пользоваться своим пространством, за которое он заплатил. Например, он может разложить столик по просьбе, а может остаться лежать и спать — его право.
Так что же можно и нельзя пассажиру с верхней полки на нижней? Кратко: посидеть, чтобы размять ноги — можно. Требовать поменяться местами — нельзя.
Как же тогда есть? По правилам столик в купе и плацкарте общий. Хранить продукты на поверхности и внизу можно всем. А вот про «посидеть и поесть на нижней полке» ничего не сказано. На практике пассажиры нижних полок редко отказывают и разрешают перекусить. Но если нет, то и суда нет — придется идти в вагон-ресторан.
За каждой «лежачей» полкой закреплена своя багажная. Пассажиры верхних полок размещают багаж над отделением сверху. Это четко указано в билете.
Тот же принцип. В теории пассажирам верхней полки нельзя повесить куртку на крючок снизу. Но всегда можно попросить.
Попытаться договориться по-человечески. Все хотят ехать в удобстве и без скандалов. Всегда можно вежливо попросить и столь же вежливо отказать.
Позвать проводника. Если решить конфликт полюбовно не получается. Работник поможет поставить на место халявщика или доплатить и переехать на место получше — смотря что вам нужно.
Покупать билеты на нижние полки заранее. Продажи открываются за 90 дней до отправления поезда.