Каких прав нет у пассажиров верхних полок поезда

Можно ли повесить куртку на нижнюю полку? Должны ли пассажиры нижних полок раскладывать столик для пассажиров верхних? Рассказываем, каких прав нет у пассажиров верхних полок.

Требовать занять нижнюю полку

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Согласно Правилам оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте, «каждый пассажир имеет право при наличии проездного документа (билета) занимать при проезде одно место». Приобретая билет, пассажир вступает с перевозчиком в договорные отношения. Оплата места, указанного в билете, — это согласие занимать именно его.

Если проще: вы покупаете право пользоваться одним местом. Не больше. Права использовать другие места у вас нет — по крайней мере за ту же цену.

В билетах нового образца, однако, указано разрешение пассажирам верхних полок сидеть снизу, а пассажирам нижних — позволять это делать;

«Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке»;

«Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Почему же такая путаница? Указание на билетах — рекомендация, а не обязанность. Пассажир нижней полки все еще имеет право пользоваться своим пространством, за которое он заплатил. Например, он может разложить столик по просьбе, а может остаться лежать и спать — его право.

Так что же можно и нельзя пассажиру с верхней полки на нижней? Кратко: посидеть, чтобы размять ноги — можно. Требовать поменяться местами — нельзя.

Как же тогда есть? По правилам столик в купе и плацкарте общий. Хранить продукты на поверхности и внизу можно всем. А вот про «посидеть и поесть на нижней полке» ничего не сказано. На практике пассажиры нижних полок редко отказывают и разрешают перекусить. Но если нет, то и суда нет — придется идти в вагон-ресторан.

Совет: Если вы едете на нижней полке и сосед требует поменяться, потому что ему неудобно, у вас есть полное право отказать. Вы не стали бы, например, менять место в бизнес-классе самолета на эконом, потому что кому-то так нужней. Вы можете уступить свое место, потому что такой вы добрый и хороший человек. Можете, но не обязаны.

Класть багаж под нижнюю полку

За каждой «лежачей» полкой закреплена своя багажная. Пассажиры верхних полок размещают багаж над отделением сверху. Это четко указано в билете.

rzd.ru

Оставлять вещи на нижней полке

Тот же принцип. В теории пассажирам верхней полки нельзя повесить куртку на крючок снизу. Но всегда можно попросить.

Что делать, если возникают сложности с соседями?

Попытаться договориться по-человечески. Все хотят ехать в удобстве и без скандалов. Всегда можно вежливо попросить и столь же вежливо отказать.

Позвать проводника. Если решить конфликт полюбовно не получается. Работник поможет поставить на место халявщика или доплатить и переехать на место получше — смотря что вам нужно.