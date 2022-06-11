Почему нельзя занимать чужую полку, даже если она пустая

Если кто-то требует вас уступить место вы имеете права этого не делать. Фактически гость с верхней полки не имеет права даже сидеть на нижней. Такие формальности обсуждаются в частном порядке. Но даже если полка пустая, все равно занять ее нельзя. "Рамблер" расскажет почему.

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В соответствии с правилами перевозок пассажиров в поездах с нумерованными местами, пассажир обязан занимать место, которое указано в его проездном документе. Если место никем не занято, это не значит, что оно свободно. Пассажир может сесть на станции позже. Чтобы избежать конфликта, работники поездов следят за тем, чтобы все пассажиры занимали свои места.

Пересаживаемся временно

Фактически временно находиться на свободной нижней полке можно. Нет ничего противозаконного в том, чтобы почитать книгу или поработать за ноутбуком, поесть или поесть. Но как только появляется гость с билетом на нижнюю полку, вы должны пересесть наверх.

Это правило работает в обычных вагонах и фирменных, в купе и плацкарте. Конфликтные ситуации встречаются редко. Если вы зашли в купе или плацкарт с билетом на нижнюю полку, а на ней разместились другие люди, вы можете попросить их пересесть на свое место или обсудить это с проводником.

Пересаживаемся без вещей

Если поезд тронулся, а на нижней полке никого нет, можно пересесть, но без вещей. Вероятнее всего скоро придет человек и придется лезть наверх. Кстати, нижнее багажное место (короб под полкой) закрепляется за обладателем билета на эту полку. Едете наверху? Размещайте свой багаж на специальной верхней полке.