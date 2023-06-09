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Российские туристы заинтересовались турами в Китай

Русскоговорящий гид из города Сиань рассказала, что русские туристы возвращаются в Китай. Ее слова приводит АТОР.

По словам гида, у россиян возобновился интерес к посещению Китая, в частности, много туристов в самом Сиане, куда начали летать прямые рейсы из Москвы. Стоит отметить, что полет длится менее семи часов и проходит весьма комфортно. К плюсам можно отнести и тот факт, что у туристов не возникает проблем с прохождением границы и ковидными ограничениями.

Популярностью у русских туристов пользуются туры, включающие в себя посещение сразу нескольких локаций: Шанхая, Пекина, Лояна, Шаолиня и других интересных мест Китая.

На что жалуются туристы в Китае

Что же касается спроса туров в Китай у европейских и американских путешественников, то он остается низким. И, по словам гида, о его возобновлении говорить пока не приходится.

Ранее стало известно, что количество рейсов из России в Китай увеличится.

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