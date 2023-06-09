Экономист Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости высказался о причине подорожания отдыха в Турции для туристов из России.

По словам эксперта возрос и курс иностранной валюты по отношению к турецкой лире: 8 июня, например, курс поднялся выше 23,5 лиры за один доллар США. Такой курс зафиксирован в стране впервые.

Кроме того, из-за инфляции в Турции сильно выросли цены. Они продолжат подниматься дальше из-за роста курса иностранных валют. Это не может не сказаться на стоимости отдыха туристов из России.