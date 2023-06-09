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Эксперт Эрчин объяснил, почему Турция станет дороже для российских туристов

Экономист Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости высказался о причине подорожания отдыха в Турции для туристов из России.

По словам эксперта возрос и курс иностранной валюты по отношению к турецкой лире: 8 июня, например, курс поднялся выше 23,5 лиры за один доллар США. Такой курс зафиксирован в стране впервые.

Кроме того, из-за инфляции в Турции сильно выросли цены. Они продолжат подниматься дальше из-за роста курса иностранных валют. Это не может не сказаться на стоимости отдыха туристов из России.

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А вот для путешественников из других стран рост цен на иностранную валюту сыграет только на руку. При этом экономист не рад такому пути развития событий, отмечая, что из-за этого Турция рискует превратиться «в дешевый курортный поселок».

Ранее россиянка рассказала о главных проблемах жизни в Турции.

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