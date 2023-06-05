Какие опасные существа водятся в Турции
В Турции держится довольно теплый климат, поэтому даже зимой местные ходят в легких куртках. Погода способствует размножению различных насекомых, в том числе и ядовитых. Некоторые из них могут быть опасны для человека, поэтому от них лучше держаться подальше.
О том, с какими насекомыми лучше избегать встречи, — в материале “Рамблера”.
Пауки
В Турции водится масса опасных видов пауков, и все они ядовитые. Здесь можно найти тарантулов и черную вдову. Поэтому стоит опасаться этих членистоногих, если вы едете отдыхать вглубь страны или в зону с густым лесом. В туристических районах этих видов пауков нет, и сами они боятся людей. Однако не стоит близко подходить к ним и изучать их вид.Они могут атаковать, если почувствуют угрозу.
Если человека укусил паук и нет возможности обратиться в медицинское учреждение, к ране нужно приложить лед. Это замедлит всасывание яда в кровь. После этого месту укуса необходимо промыть, а потом обращаться к врачу для нейтрализации яда.
Скорпионы
Они обитают преимущественно на юго-западе страны в пустынных районах, но часто встречаются с местными жителями. Всего в Турции водится около 15 различных видов скорпионов, и все они ядовитые. Их укус опасен преимущественно для пожилых людей и детей. Поэтому если вы встретили это существо, не преследуйте его — оно может увидеть в вашем лице угрозу и атаковать.На хвосте скорпиона находится жало с ядом, поэтому также во время нахождения в опасных районах рекомендуется смотреть под ноги. На него довольно просто наступить и получить ранение.
Если вас атаковал скорпион, необходимо немедленно обратиться к врачу. пострадавшего укладывают на кровать, чтобы избежать мышечных спазмов. После этого ему вводят необходимые лекарства для того, чтобы снизить давление и уменьшить частоту сердцебиения.
Клещи
Жители средней полосы России не понаслышке знают об этих опасных существах. Клещи сами по себе не опасны, но могут переносить различные опасные заболевания. В 2006 году в Турции случилась эпидемия геморрагической лихорадки, переносчиком которой стали клещи. Если вас укусило это существо, то его следует отдать в специальную лабораторию. Там проверят, был ли он переносчиком заболевания. Также после того, как вы вынули клеща, стоит пройти осмотр у врача. Он скажет, не остался ли в коже “носик”. В противном случае остатки клеща могут вызвать серьезное воспаление на коже, а потом и заражение.