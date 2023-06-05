Какие опасные существа водятся в Турции

В Турции держится довольно теплый климат, поэтому даже зимой местные ходят в легких куртках. Погода способствует размножению различных насекомых, в том числе и ядовитых. Некоторые из них могут быть опасны для человека, поэтому от них лучше держаться подальше.

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О том, с какими насекомыми лучше избегать встречи, — в материале “Рамблера”.

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Пауки

В Турции водится масса опасных видов пауков, и все они ядовитые. Здесь можно найти тарантулов и черную вдову. Поэтому стоит опасаться этих членистоногих, если вы едете отдыхать вглубь страны или в зону с густым лесом. В туристических районах этих видов пауков нет, и сами они боятся людей. Однако не стоит близко подходить к ним и изучать их вид.Они могут атаковать, если почувствуют угрозу.

Если человека укусил паук и нет возможности обратиться в медицинское учреждение, к ране нужно приложить лед. Это замедлит всасывание яда в кровь. После этого месту укуса необходимо промыть, а потом обращаться к врачу для нейтрализации яда.

Скорпионы

Они обитают преимущественно на юго-западе страны в пустынных районах, но часто встречаются с местными жителями. Всего в Турции водится около 15 различных видов скорпионов, и все они ядовитые. Их укус опасен преимущественно для пожилых людей и детей. Поэтому если вы встретили это существо, не преследуйте его — оно может увидеть в вашем лице угрозу и атаковать.На хвосте скорпиона находится жало с ядом, поэтому также во время нахождения в опасных районах рекомендуется смотреть под ноги. На него довольно просто наступить и получить ранение.

Если вас атаковал скорпион, необходимо немедленно обратиться к врачу. пострадавшего укладывают на кровать, чтобы избежать мышечных спазмов. После этого ему вводят необходимые лекарства для того, чтобы снизить давление и уменьшить частоту сердцебиения.

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