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Эксперты рассказали о стоимости летних туров на Кипр

Как сообщает АТОР, спрос на покупку туров на Кипр уже сейчас гораздо выше прогнозируемого.

Туристы охотно бронируют путевки, несмотря на неудобства, связанные с пересадками в пути. Так, в Ларнаку сейчас можно добраться на стыковочных рейсах с пересадкой в Кувейте по единому билету или предпочесть путешествие с пересадкой в Дубае, Ереване или Каире. За багаж переживать не придется: сдать его можно в российском аэропорту, а получить уже на Кипре.

Как отмечают специалисты, с оформлением визы для путешествия на остров также не возникает. Документ оформляется в течение пяти рабочих дней, отказов, как правило, не бывает. Правда, эксперты все же советуют не оставлять решение этого вопроса на самые последние дни. Оптимально, по словам туроператоров, бронировать туры на Кипр за две недели до вылета.

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В среднем, как отмечают специалисты, стоимость недельного путешествия на Кипр начинается от 155 тысяч рублей. Но можно найти и более дешевые варианты. Особым спросом, кстати, пользуются туры или в бюджетные гостиницы, где предоставляют полупансион или только завтраки, или в пятизвездочные отели с системой «все включено».

Ранее были названы самые выгодные курорты для россиян в июне.

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