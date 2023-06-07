Самыми лучшими и недорогими направлениями для россиян в текущем месяце являются Турция и ОАЭ. Об этом "Мосленте" сообщила руководитель туристического агентства Lime Travel, travel-эксперт Анна Невзорова.

По ее словам, в Турции сейчас не слишком жарко, при этом комфортно загорать и купаться в море, параллельно наслаждаясь свежими и сочными фруктами. Кроме того, погода первого летнего месяца подходит для экскурсий и пеших прогулок по окрестностям страны. Цена на тур, по словам специалиста, в этом месяце стартует от 52 000 рублей за двоих.

Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то здесь в июне температура воздуха держится на уровне 40-45 градусов. Однако отдыхать в стране летом не так жарко, как может показаться: на побережье жара не сильно ощущается, а помещения интенсивно и регулярно охлаждаются. А так как лето в ОАЭ считается низким сезоном, цены на отдых падают: минимальная планка цены за тур на двоих составляет 81 000 рублей с учетом всех предусмотренных налогов и сборов, рассказала Анна Невзорова.

Туры на Мальдивы сейчас также более доступны по стоимости, чем в любой другой сезон. Цена начинается от 165 000 рублей за двоих со всеми налогами и сборами. В Таиланд, в свою очередь, вдвоем можно отправиться за 113 000 рублей.

Последнее популярное и бюджетное направление в списке – Куба. Цены на туры стартуют от 216 000 рублей за двоих со всеми налогами и сборами, уточнила эксперт.