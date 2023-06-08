Как не опоздать на самолет: 6 правил, которые спасут ваш отпуск

Что может омрачить долгожданный отпуск сильнее, чем опоздание на самолет. Особенно, если ваши билеты были невозвратными, а на отпуск вы откладывали последние полгода.

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Чтобы предостеречь себя от опоздания, важно соблюдать несколько правил.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Напоминания

Как ни комично, но весьма часто люди пропускают свой рейс просто потому, что... забыли о нем! Кто-то путает даты, кто-то время вылета. Чтобы этого не произошло, сразу после покупки билета запишите в календарь или ежедневник дату и время вылета. Кроме того, не лишним будет поставить напоминание о путешествии на телефоне за несколько дней до рейса.

Изучите условия

Даже если вы путешественник со стажем, не игнорируйте информацию о рейсе, которую предоставляет авиакомпания. Иногда регистрация на рейс заканчивается раньше положенного времени, а если вы путешествуете чартером, вам придется регистрироваться на стойке в аэропорту – и это тоже нужно иметь в виду.

Обратите внимание на аэропорт вылета

Если вы улетаете из Москвы или из другого крупного города, где есть несколько аэропортов, расположенных на приличном расстоянии друг от друга, обращайте внимание на аэропорт вылета. Если вы выясните, что вылетаете из Внуково, подъезжая к Шереметьево, то скорее всего не успеете на рейс. А даже если удача улыбнется, придется немало заплатить за такси до другого аэропорта.

Онлайн-регистрация

Онлайн-регистрация позволит сэкономить время и избежать очереди на стойках. Однако, если вы путешествуете с багажом, вам все же придется занять очередь, чтобы сдать его. В таком случае закладывайте дополнительное время на этот этап.

Выбирайте стыковочные рейсы грамотно

Не приобретайте билеты на рейсы с очень быстрыми стыковками. Если первый вылет перенесут хотя бы на час, вы можете попросту не успеть на следующий самолет. Как итог – испорченное настроение, потерянное время и переплата за новый билет.

В данном случае исключением являются рейсы с дозаправкой.

Приезжайте заранее в аэропорт