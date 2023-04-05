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14 минут назад

Аэропорт Дубая в девятый раз стал самым загруженным в мире

Мария Иглина

По версии Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI) международный аэропорт Дубая в 2022 году снова стал самым загруженным в мире. Об этом стало известно из рейтинга пресс-службы, опубликованном на их сайте.

Аэропорт Дубая в девятый раз стал самым загруженным в мире
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, в 2022 году пассажиропоток аэропорта вырос на 127% относительно 2021 года и составил 66,07 млн человек.

Где находится самый опасный аэропорт Европы

На втором месте оказался лондонский аэропорт Хитроу, через него прошли 58,24 млн пассажиров.

Также в топ-10 попали аэропорты Амстердама (52,46 млн), Парижа (51,76 млн), Стамбула (48,5 млн), Франкфурта (44,77 млн), Мадрида (36,23 млн), Дохи (35,7 млн), Сингапура (31,9 млн) и лондонский Гатвик (30,14 млн).

Ранее "Рамблер" писал про 3 лайфхака для спасения нервов в переполненном аэропорту.

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