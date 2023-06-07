Отели Абхазии снизили цены на треть

Из-за недостаточной загрузки отели Абхазии снизили цены на проживание на треть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Как говорится на сайте АТОР, из-за прохладной погоды в мае и начале июня динамика продаж туров в Абхазию в начале сезона "просела", что привело к недозагрузке местных гостиниц.

С уменьшением числа туристов столкнулись 70% отелей Абхазии. Как сообщили эксперты туроператора "Дельфин", чтобы исправить ситуацию, гостиницы предлагают клиентам скидки в размере до 30% на заезд до 15-30 июня.