$81.46+0.2187.17+0.21

Отели Абхазии снизили цены на треть

Из-за недостаточной загрузки отели Абхазии снизили цены на проживание на треть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Отели Абхазии снизили цены на треть
© РИА Новости

Как говорится на сайте АТОР, из-за прохладной погоды в мае и начале июня динамика продаж туров в Абхазию в начале сезона "просела", что привело к недозагрузке местных гостиниц.

С уменьшением числа туристов столкнулись 70% отелей Абхазии. Как сообщили эксперты туроператора "Дельфин", чтобы исправить ситуацию, гостиницы предлагают клиентам скидки в размере до 30% на заезд до 15-30 июня.

Как считают эксперты FUN&SUN, как только температура воздуха на абхазских курортах повысится, а Черное море прогреется, ситуация стабилизируется.

Какие места обязательны к просмотру в Абхазии

Ранее турагент назвала самые выгодные авианаправления для россиян в июне.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители