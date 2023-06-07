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Какие места обязательны к просмотру в Абхазии: видео

Все большее количество россиян выбирают Абхазию для проведения своего отпуска. Отправляясь на отдых в другую страну, всегда неплохо заранее озаботиться вопросами досуга и изучить, какие локации стоит посетить хотя бы один раз.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @marieontheway "Рамблер" нашел видеоролик, в котором автор перечислила места, которые необходимо посетить каждому туристу. Они отличаются особой атмосферой, природной красотой, чистейшим воздухом, а некоторые из них и богатой историей.

У россиян появится возможность быстро попасть в Абхазию

Среди этих локаций, конечно, оказались и знаменитое озеро Рица, и самшитовый лес. Автор ролика отметила, что все места, перечисленные в видео, можно успеть посетить всего лишь за один день.

Ранее "Рамблер" показывал, что стоит посетить на острове Ломбок.

Рамблер: главные новости
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