Какие места обязательны к просмотру в Абхазии: видео

Все большее количество россиян выбирают Абхазию для проведения своего отпуска. Отправляясь на отдых в другую страну, всегда неплохо заранее озаботиться вопросами досуга и изучить, какие локации стоит посетить хотя бы один раз.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @marieontheway "Рамблер" нашел видеоролик, в котором автор перечислила места, которые необходимо посетить каждому туристу. Они отличаются особой атмосферой, природной красотой, чистейшим воздухом, а некоторые из них и богатой историей.

Среди этих локаций, конечно, оказались и знаменитое озеро Рица, и самшитовый лес. Автор ролика отметила, что все места, перечисленные в видео, можно успеть посетить всего лишь за один день.