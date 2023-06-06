У россиян появится возможность быстро попасть в Абхазию

Сочи и Гагру свяжут скоростные поезда "Ласточка". ИНформация об этом появилась на сайте ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Как следует из сообщения, поезда будут запущены 8 июня 2023 года. «Ласточки» будут курсировать из Сочи в Гагру и обратно. Причем маршрутов будет два с конечными станциями со стороны России в Сочи и аэропорту Сочи.

Каждый поезд будет состоять из пяти вагонов и будет работать ежедневно, за исключением некоторых дат в июле и августе. Расписание уже доступно на сайте РЖД, но билетов на поезда пока нет. Пассажиры будут проходить таможенный и пограничный контроль на станциях Веселое и Цандрипш соответственно. Для покупки билетов и пересечения границы гражданам РФ потребуется только внутренний паспорт.