Что стоит посетить на индонезийском острове Ломбок: видео
Остров Ломбок расположен в Индонезии и считается одним из самых красивых и уникальных мест на Земле.
Помимо райских пляжей, которые привлекают туристов со всего мира, на острове есть еще много достопримечательностей, которые стоит посетить.
Сембалун – деревня, с которой начинается восхождение на вулкан Ринджани (3726м). Даже если вы не собираетесь подниматься на вулкан, из деревни открываются потрясающие виды на горы и равнины, где местные выращивают урожай.
Водопады Синданг Гиле и Тиу Келеп – у подножия вулкана Риджани образовались два водопада, которые считаются самыми красивыми и высокими среди всех остальных водопадов Ломбока и Бали.
Семети Хиллс – пляж из черных вулканических скал, которые по форме напоминают лезвия. Один из самых удаленных пляжей острова.
Об этих местах рассказала блогер @Alinavavilova01 на своей странице в TikTok.
Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить на Ломбоке, смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, где можно увидеть красные скалы.