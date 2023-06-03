Остров Ломбок расположен в Индонезии и считается одним из самых красивых и уникальных мест на Земле.

Помимо райских пляжей, которые привлекают туристов со всего мира, на острове есть еще много достопримечательностей, которые стоит посетить.

Сембалун – деревня, с которой начинается восхождение на вулкан Ринджани (3726м). Даже если вы не собираетесь подниматься на вулкан, из деревни открываются потрясающие виды на горы и равнины, где местные выращивают урожай.

Водопады Синданг Гиле и Тиу Келеп – у подножия вулкана Риджани образовались два водопада, которые считаются самыми красивыми и высокими среди всех остальных водопадов Ломбока и Бали.

Семети Хиллс – пляж из черных вулканических скал, которые по форме напоминают лезвия. Один из самых удаленных пляжей острова.

Об этих местах рассказала блогер @Alinavavilova01 на своей странице в TikTok.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить на Ломбоке, смотрите в видео.