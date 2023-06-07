Эксперты рассказали, как вернуть деньги за билеты на поезд
Билеты на поезда, курсирующие по России обычно являются возвратными. Как вернуть часть денежных средств в случае несостоявшейся поездки, рассказали эксперты сервиса путешествий "Туту", сообщают "РИА новости".
В первую очередь потребуется обратиться в кассу на станции.
"Вокзал и касса могут быть любыми, главное, чтобы они были подключены к системе возврата. Список таких касс есть на сайте РЖД. В кассе потребуется паспорт, билет, купленный в кассе, или посадочный купон".
Есть нюансы, которые влияют на порядок возврата денежных средств и их сумму. Так, если с момента отправления прошло от 20 минут до 3 часов, то уплаченные ранее деньги вернутся на карту. Если менее 20 минут либо более 3 часов, то придется оформить претензию на возврат и ожидать возврата средств до 60 дней.
Если до отправления осталось меньше 2 часов либо поезд уже отправился, но после этого прошло менее 12 часов, с подлежащей возврату суммы будут удержаны сервисные сборы и стоимость плацкарты. В таком случае пассажир получит примерно 30-40% от общей стоимости билета.
Если же до отправления осталось от 8 до 2 часов, то человек получит примерно 60-70% от общей стоимости билета.
А вот если поезд начал путешествие без пассажира более, чем 12 часов назад, то билет можно будет сдать исключительно по уважительной причине. Например, в случае болезни (в том числе сопровождающего) или смерти близкого родственника. Обратиться в кассу за вынужденным возвратом можно не позднее 5 дней после отправления поезда, обращают внимание в "Туту".
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