Как купить авиабилет дешевле
Цены на авиабилеты в России постоянно меняются, то повышаясь, то понижаясь. Как купить билет на самолет дешевле, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
«Сейчас цены на авиабилеты нужно мониторить чуть ли не ежедневно и еженощно. Если вы вдруг увидите, что пошел резкий тренд на снижение цены на тот рейс, которым вы хотите полететь, то надо сразу брать билет», – отметил эксперт.
По словам Мкртчяна, не стоит ждать, что цена на авиабилеты будет дальше падать, потому что этого может не произойти, передает радио Sputnik.