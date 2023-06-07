Как купить авиабилет дешевле

«Сейчас цены на авиабилеты нужно мониторить чуть ли не ежедневно и еженощно. Если вы вдруг увидите, что пошел резкий тренд на снижение цены на тот рейс, которым вы хотите полететь, то надо сразу брать билет», – отметил эксперт.