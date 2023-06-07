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Как купить авиабилет дешевле

Цены на авиабилеты в России постоянно меняются, то повышаясь, то понижаясь. Как купить билет на самолет дешевле, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Как купить авиабилет дешевле
© РИА "ФедералПресс"

«Сейчас цены на авиабилеты нужно мониторить чуть ли не ежедневно и еженощно. Если вы вдруг увидите, что пошел резкий тренд на снижение цены на тот рейс, которым вы хотите полететь, то надо сразу брать билет», – отметил эксперт.

По словам Мкртчяна, не стоит ждать, что цена на авиабилеты будет дальше падать, потому что этого может не произойти, передает радио Sputnik.

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