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Названы самые популярные направления для отдыха туристов России

В топ-10 популярных зарубежных направлений на лето 2023 года среди россиян вошли Флоренция, Мехико и Белек. Но самыми востребованными остаются Стамбул, Минск, Ереван, Баку и Дубай, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования программы лояльности “Сберспасибо”.

Названы самые популярные направления для отдыха туристов России
© FBM.ru

В текущем году россияне предпочитают отправляться в отпуск в Армению и Турцию. Популярными странами также являются Индонезия, Франция и Узбекистан. Плюс, россияне с удовольствием отправляются на Кубу и в Таиланд.

По данным исследования, есть страны, которые туристы РФ стали посещать реже, чем в 2022 году. В этом списке оказались Азербайджан, ОАЭ, Грузия и Киргизия.

Поездки по России также являются востребованными среди российских путешественников. Многие едут летом отдыхать в Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу и Санкт-Петербург.

Туристы РФ любят путешествовать поездом, поэтому сервис собрал самые популярные железнодорожные направления: Адлер, Анапа, Новороссийск, Нижний Новгород, Симферополь, Архангельск, Кисловодск и Краснодар.

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