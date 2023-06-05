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Тысячи медуз заполонили пляж в Анапе: видео

Популярный среди туристов и местных жителей пляж Большой Утриш в Анапе заполонили тысячи маленьких медуз, об этом сообщают отдыхающие, размещая видео в соцсетях.

По словам очевидцев, искупаться в море ввиду нашествия медуз в ближайшее время вряд ли получится, а вода больше стала похожа на кисель из-за обилия этих морских обитателей вдоль всей прибрежной зоны.

Где расположено озеро медуз и можно ли в нем плавать

Большинство отдыхающих боятся зайти в воду, хоть ее температура и очень располагает к тому, чтобы в ней поплавать. Однако на кадрах можно заметить, что смельчаки все же нашлись – некоторые купаются, несмотря на огромное количество медуз в воде.

Напомним, что некоторые виды медуз ядовиты и могут оставить ожоги на теле человека, прикоснувшегося к ним, или даже спровоцировать повышение температуры тела и потерю сознания. Какие именно медузы попали на кадры туристки, неизвестно. В Черном море встречаются три вида этих морских обитателей и все они, как правило, не представляют сильной угрозы для жизни.

Ранее "Рамблер" рассказывал о нашествии акул на пляже в Таиланде.

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