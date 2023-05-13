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Где расположено озеро медуз и можно ли в нем плавать

Необычное озеро, где обитает большое количество медуз, расположено на архипелаге Палау на острове Эйл-Малк. Этот необитаемый остров привлекает туристов тем, что там расположено много озер, где обитают медузы, поэтому многие приезжают на архипелаг для того, чтобы посмотреть на этот удивительный водоем.

Где расположено озеро медуз и можно ли в нем плавать
© Unsplash

О том, как появилось огромное озеро медуз и можно ли там купаться, — в материале “Рамблера”.

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Образование озера медуз

Согласно мнению ученых, озеро медуз появилось около 12 тыс лет назад из-за движения земной коры. В результате ее движения некоторые виды медуз оказались закрыты на острове в подобных озерах. Всего на Эйл-Малке около десяти таких озер разной крупности.

В озере также обитает несколько видов рыб и ракообразных. Все они живут в верхних слоях озера, где есть кислород. Общая его глубина составляет 50 метров.

Flickr

В озере обитает два вида медуз: золотая и лунная. Ученые продолжают их исследовать, так как за годы обитания в закрытом водоеме их вид меняется. Так, из-за того, что медузы живут в озере, они утратили стрекательные клетки щупалец, которыми обычные медузы жалят. У них также нет пигментных пятен — они почти полностью прозрачные.

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Поэтому ученые не могут точно определить, к какому виду медуз они относятся и как выживают в озере. Известно, что ежедневно медузы совершают миграцию. На протяжении дня они двигаются между разными слоями озера для питания. Утром они находятся в восточной части, а к вечеру мигрируют к западной. Предполагается, что это связано с движением солнца, но до сих пор неизвестно, так как медузы никогда не находились в одном закрытом водоеме.

Wikipedia.org

Можно ли купаться в озере медуз

Так как медузы утратили стрекательные клетки, они не жалят, поэтому купаться в озере абсолютно безопасно, но у туристов остается эстетическая боязнь, поэтому большинство плавает здесь в специальных гидрокостюмах. Кроме того, в этом озере разрешен снорклинг. Туристы погружаются в озеро с масками и исследуют подводный мир. Снорклинг разрешен только в этом озере, другие водоемы с медузами закрыты для купания туристов в рамках сохранения уникальной популяции медуз.

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