Где расположено озеро медуз и можно ли в нем плавать

Необычное озеро, где обитает большое количество медуз, расположено на архипелаге Палау на острове Эйл-Малк. Этот необитаемый остров привлекает туристов тем, что там расположено много озер, где обитают медузы, поэтому многие приезжают на архипелаг для того, чтобы посмотреть на этот удивительный водоем.

© Unsplash

О том, как появилось огромное озеро медуз и можно ли там купаться, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Образование озера медуз

Согласно мнению ученых, озеро медуз появилось около 12 тыс лет назад из-за движения земной коры. В результате ее движения некоторые виды медуз оказались закрыты на острове в подобных озерах. Всего на Эйл-Малке около десяти таких озер разной крупности.

В озере также обитает несколько видов рыб и ракообразных. Все они живут в верхних слоях озера, где есть кислород. Общая его глубина составляет 50 метров.

Flickr

В озере обитает два вида медуз: золотая и лунная. Ученые продолжают их исследовать, так как за годы обитания в закрытом водоеме их вид меняется. Так, из-за того, что медузы живут в озере, они утратили стрекательные клетки щупалец, которыми обычные медузы жалят. У них также нет пигментных пятен — они почти полностью прозрачные.

Поэтому ученые не могут точно определить, к какому виду медуз они относятся и как выживают в озере. Известно, что ежедневно медузы совершают миграцию. На протяжении дня они двигаются между разными слоями озера для питания. Утром они находятся в восточной части, а к вечеру мигрируют к западной. Предполагается, что это связано с движением солнца, но до сих пор неизвестно, так как медузы никогда не находились в одном закрытом водоеме.

Wikipedia.org

Можно ли купаться в озере медуз