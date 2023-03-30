Туристов, отдыхающих на пляжах острова Ко-Пхи-Пхи-Лех (Таиланд), предупредили о нашествии маленьких акул. Десятки хищников сняли на видео с помощью квадрокоптера. Ролик опубликовал телеканал Fox News.

Съемка велась с воздуха. В кадр попал залив Майя, который находится на юго-западе Таиланда в Андаманском море. Отдыхающие в момент съемки оставались на берегу, опасаясь заходить в воду из-за хищников.