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Возобновление прямых рейсов между Россией и Вьетнамом ожидают в 2023 году

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из проверенного дипломатического источника.

Рейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновить в этом году
© Unsplash

Согласно сообщению, над возможностью скорейшего возобновления рейсов между Россией и Вьетнамом в полном объеме работают представители обеих стран. По словам дипломатического источника, этот вопрос усиленно прорабатывается.

Также собеседник агентства высказал надежду, что организовать все удастся уже в этом году.

Вещи, которых стоит опасаться во Вьетнаме

Напомним, что о планах возобновления прямых перелетов между Вьетнамом и Россией в этом году руководитель Росавиации Александр Нерадько заявлял еще в марте.

Ранее стало известно, что Таиланд вернет россиянам право на безвиз.

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