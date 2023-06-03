Рейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновить в этом году

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из проверенного дипломатического источника.

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Согласно сообщению, над возможностью скорейшего возобновления рейсов между Россией и Вьетнамом в полном объеме работают представители обеих стран. По словам дипломатического источника, этот вопрос усиленно прорабатывается.

Также собеседник агентства высказал надежду, что организовать все удастся уже в этом году.

Напомним, что о планах возобновления прямых перелетов между Вьетнамом и Россией в этом году руководитель Росавиации Александр Нерадько заявлял еще в марте.