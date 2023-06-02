Таиланд вернет россиянам право на безвиз

О том, когда российским туристам вернут право находится в стране в течение 45 дней без визы, сообщили в Управлении по туризму Таиланда. Об этом пишет сайт Ассоциации туроператоров РФ .

Этот вопрос будет рассмотрен, когда новое правительство страны приступит к своим обязанностям. Об этом сообщили Ассоциации туроператоров РФ со ссылкой на исполнительного директора Управления по туризму Таиланда Тирасина Тапена. Также он отметил, что до конца 2023 года авиакомпании Таиланда вряд ли начнут летать в России, при этом для российских авиаперевозчиков страна открыта.