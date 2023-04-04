Вещи, которых стоит опасаться во Вьетнаме

Во Вьетнам едут, в первую очередь, за пляжным отдыхом. Но помимо берега моря туристы стараются окунуться в культуру этой азиатской страны, путешествуют по городам и пробуют национальную кухню.

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Вьетнам считается самой безопасной страной в Азии, а столица Ханой — самым безопасным городом. Однако есть несколько вещей, о которых туристам лучше знать заранее.

Карманники

Во Вьетнаме действительно очень много карманных воришек. Особенно часто они встречаются в туристических местах. Воры специально высматривают туристов в толпе, так как именно они, как правило, более беспечны в местах массового скопления людей.

В качестве выхода можно рассмотреть использование поясных сумок. Не кладите ничего в карманы, а ценные вещи держите под рукой или в сейфе отеля. Если вы выезжаете в город не на шопинг, старайтесь не брать с собой банковские карты, документы и крупные суммы денег.

Движение на дорогах

От дорог во Вьетнаме лучше держаться подальше. Дело в том, что движение по ним действительно сложное и хаотичное, поэтому не стоит арендовать байк в первый же день вашего отпуска. Также не стоит пытаться перебежать дорогу в неположенном месте — это может быть опасно.

По улицам лучше всего гулять с проводником, который будет помогать вам осваиваться первое время. Сходите на экскурсию с гидом, который покажет вам, как правильно нужно переходить дорогу во Вьетнаме.

Песчаные блохи

На тропических пляжах водятся песчаные блохи — паразиты, которые могут быть опасны для туристов. Если вас укусила песчаная блоха и у вас нет аллергии, то с вами ничего не будет. Гораздо более опасно его попадание в рану, тогда может произойти воспаление и нагноение раны. Если вы заметили у себя подобные симптомы, то стоит обратиться к врачу.